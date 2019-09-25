  • Американская девочка с «маской Бэтмена» прилетела лечиться в Краснодар

    25 сентября 2019, 22:54

    Кирилл Фролов

    Шестимесячная американка Луна Феннер, родившаяся с большим родимым пятном на лице, прибыла на лечение в Краснодар. На дорогу у ребенка и ее матери Кэрол ушло 20 часов, сообщили «Краснодарские известия».
    Американская девочка с «маской Бэтмена» прилетела лечиться в Краснодар

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    На родине Луне не смогли сделать операцию, стоимость которой приближалась к 400 тысячам долларов. Страховая компания не захотела оплачивать лечение. Собрать нужную сумму с помощью общественных компаний также не удалось. Когда об этой истории написали СМИ, доктор из Краснодара связался с семьей ребенка, предложив убрать пятно менее инвазивными методами. Родители Луны согласились.

    «В США нам пришлось бы четыре года подряд делать разные операции. В России же нам предстоит примерно год, максимум — полтора хирургических вмешательств», — отмечала Кэрол Финнер в разговоре с «360».

    Первое обследование девочки краснодарский хирург Павел Попов проведет 1 октября.

    Ранее он заявлял, что для удаления пятна потребуется провести ребенку шесть-восемь процедур.

    Родимое пятно в форме маски Бэтмена является доброкачественным. Однако если его не удалять, оно может превратиться в раковую опухоль.