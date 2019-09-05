Больному раком сочинцу нашли квартиру после выселения из пансионата

«Анатолий Пахомов (мэр Сочи — прим. ред.) принял решение пока переселить сочинца, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата „Нептун“, в квартиру из муниципального жилого фонда. Уже сегодня вечером (4 сентября — прим. ред.) Андрей Мартынов приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания», — говорится в тексте сообщения.

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В городской управе также отметили, что Мартыновым предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время.

Решение предоставить Мартынову и членам его семьи помощь было принято, несмотря на то, что ни сам мужчина, ни его жена не относятся к льготным категориям граждан.

Ранее СМИ сообщили, что накануне Мартынова и его жену выселили из пансионата «Нептун» судебные приставы.

Семью заселили туда в 2011 году, после того, как их незаконно построенный дом на улице Нижнеимеретинской был снесен во время подготовки к Олимпиаде. Они были последними жильцами в этом пансионате — здание закрывается и продается.