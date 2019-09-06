Буцаев предложил властям Краснодарского края два варианта реализации «мусорной реформы»

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев обсудил с замгубернатора Краснодарского края Анатолием Вороновским варианты реализации «мусорной реформы» в регионе. Пока установленные сроки срываются.

Как отметили в пресс-службе РЭО, у Краснодарского края есть все необходимое для перехода региона на новую систему обращения с отходами до конца 2019 года.

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Участники встречи остановились на двух вариантах развития событий. Первый вариант подразумевает сохранение действующей территориальной схемы и утверждение региональных операторов в трех кластерах, где ранее их не было.

Согласно второму, нужно будет разработать новую территориальную схему в регионе и провести новые конкурсы по выбору региональных операторов.

Буцаев заявил, что в первом случае можно избежать срыва сроков реализации реформы, а во втором результат будет только к середине 2020 года.

Мы рассчитываем на выполнение регионом дорожной карты перехода на новую систему обращения с ТКО. Она подразумевает определение до конца октября во всех зонах региональных операторов и установление тарифов. Следующая сверка — начало ноября», — сказал Буцаев.

Вороновский по итогам встречи выразил уверенность, что «мусорная реформа» будет реализована в Краснодарском крае до конца текущего года.

На новую схему обращения с ТКО в настоящее время перешли 66 регионов. В аутсайдерах значатся 11 регионов. В Краснодарском крае реформа реализована частично.