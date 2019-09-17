Бывший спецназовец из Краснодара стал мастером маникюра

Дмитрий Братчиков из Краснодара в прошлом был военным. Он участвовал в боевых действиях во время второй чеченской войны. Однако к сегодняшнему дню мужчина перепробовал несколько профессией и сейчас работает мастером маникюра и педикюра.

Его отец хотел поступить в летное училище, но не сложилось. Братчиков все детство слышал о нереализовавшихся мечтах об армии.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

«В итоге она реализовалась во мне. Окончив военное общевойсковое училище в Новосибирске, я по распределению отправился служить в Чечню», — рассказал «„КП“ — Кубань» Дмитрий Братчиков.

Это был 2003 год. Еще не закончилась вторая чеченская война. Братчиков со своими сослуживцами сопровождал военные грузы в Чечне, проверял отсутствие бомб и мин на дорогах. Несколько раз попадал под обстрел, но не пострадал.

«Горячий был период, порой по 19 часов в день работали! Но это был наш первый опыт — как по-другому мы и не знали. Молодые были», — вспомнил он.

В Чечне стал служить в роте, потом перевелся в Краснодарский край. Там Дмитрий стал командиром группы спецназа. Перед отставкой служил в штабе. В 2010 году он начал новую главу свою жизни и завершил карьеру военного. Бартчиков пробовал себя в сфере маркетинга, занимался бизнесом.

Источник фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Однако все это оказалось не его. Тогда он пошел на курсы, где научился делать маникюр и педикюр. Там бывший военный был единственным мужчиной. Персонал бьюти-курсов даже по привычке написал ему в дипломе «маникюрша и педикюрша второго разряда».

Сначала посетительницы салона не хотели идти на маникюр к мужчине. Но потом с удовольствием пользовались услугами мастера. За четыре месяца у него появились постоянные клиенты.

«Мне хотелось перебороть свою гордыню и попробовать то, чем занимаются женщины. С виду все казалось так просто, но хочу сказать, работа мастера маникюра — труд адский», — признался Дмитрий.

Но теперь Братчиков загорелся новой идеей — он решил попробовать себя в психологии. Экс-командир проводит семинара и консультирует людей.

«Я занимаюсь проработкой страхов, негативных состояний. Мне нравится эта работа, у меня неплохо получается. Я вижу результаты, положительные отзывы людей, которые обратились ко мне за помощью», — заключил Дмитрий Братчиков.