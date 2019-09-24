Мужчина доказал свою невиновность в скандале с продажей квартиры в Краснодаре

Мужчина, которого оклеветали и назвали аферистом, доказал свою невиновность в скандале с продажей квартиры в Краснодаре. Телеканал «360» публикует опровержение материала, построенного на интервью владельца квартиры.

История с участием «гея-сироты» из Краснодара получила свое завершение. Мужчина проиграл суд своему знакомому, которого ранее назвал мошенником и своим любовником. Последний сумел доказать, что житель Краснодарского края оклеветал его.

Конфликт произошел из-за продажи квартиры в Краснодаре. Предыдущий владелец квартиры обратился к телеканалу «360» и заявил о том, что является сиротой. По его словам, после выпуска из интерната он получил в наследство дом от бабушки. Мужчина его продал и купил недвижимость в Краснодаре.

Позже он уехал отдыхать в Сочи, а ключи от жилья передал своему знакомому. Тот якобы нашел его паспорт и переоформил квартиру на себя. Однако знакомый «сироты» в суде заявил, что тот опорочил его имя лживыми заявлениями. Отправившийся в суд мужчина рассказал, что бывший собственник той самой квартиры никогда не был беспризорником, а жилье получил «на основании договора участия в долевом строительстве». Кроме того, «выпускник интернета» сообщил неправду об их личных отношениях. Знакомый не был его любовником и не крал у него паспорт.

По решению Советского районного суда Краснодара «сирота» должен выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации за принесенный моральный вред.