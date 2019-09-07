Первый снег выпал в Сочи: Видео
На одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег. Об этом сообщил местный телеканал sochi24.tv.
По информации телеканала, последний раз так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад.
По словам очевидцев, снегопад начался утром в субботу, 7 сентября. К вечеру выпавший снег не растаял.
Соответствующие фотографии местные жители выкладывают в социальных сетях. Заснеженную землю также можно увидеть на снимках камер видеонаблюдения.
«7 сентября. В Красной Поляне первый снег», — подписали соответствующее видео администраторы аккаунта Shopservus в Instagram.
«Серьезно??? Сегодня были в Поляне, я в шортах и майке ходила, а в это время наверху шел снеееег?!», — оставил комментарий пользователь под ником Margarita1982leb.
«Класс!!!», «Так кататься охота, аж пятки чешутся», писали пользователи в комментариях.