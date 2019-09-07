Первый снег выпал в Сочи: Видео

По информации телеканала, последний раз так рано первый снег выпадал на этой территории 30 лет назад.

По словам очевидцев, снегопад начался утром в субботу, 7 сентября. К вечеру выпавший снег не растаял.

Соответствующие фотографии местные жители выкладывают в социальных сетях. Заснеженную землю также можно увидеть на снимках камер видеонаблюдения.

«7 сентября. В Красной Поляне первый снег», — подписали соответствующее видео администраторы аккаунта Shopservus в Instagram.

«Серьезно??? Сегодня были в Поляне, я в шортах и майке ходила, а в это время наверху шел снеееег?!», — оставил комментарий пользователь под ником Margarita1982leb.

«Класс!!!», «Так кататься охота, аж пятки чешутся», писали пользователи в комментариях.