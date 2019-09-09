«Сами отойти не можем». Что произошло в детсаду Краснодара

Очевидцы трагедии, произошедшей 9 сентября в детском саду в Краснодаре, рассказали «360», что произошло сразу после того, как на гулявшую с воспитательницей ясельную группу и веранду в детском саду рухнуло дерево.

Источник фото: телеканал «360»

Провизор одной из соседних аптек Юлия Замула сообщила, что в аптеку прибежал мужчина, который попросил сухой лед.

«Разумеется, мы выбежали за ним к детскому саду. Там сразу увидели лежащее дерево. Видно было, что оно не молодое, ветки и листья были сухие. Неизвестно, почему его не убрали заранее», — сообщила женщина.

Она добавила, что к детсаду быстро подъехали пять-шесть скорых и полиция.

Сотрудница другой аптеки Альбина Чарказова сообщила, что падению дерева предшествовал сильный порыв ветра. Затем послышался грохот, закричали дети и воспитатели.

«Мы сразу поняли, что что-то произошло в детском садике. Вместе с коллегой побежали в детсад. Ворота были закрыты, но нас впустил охранник. Мы увидели поваленное дерево и сломанную крышу беседки. В пострадавшей группе были детки до трех лет, она была ясельная. Сразу начала звонить в МЧС, вызвала скорую. Мужчины начали разбирать завалы, оттаскивать ветки. Мы стали детишек заводить в группу», — поделилась Альбина.

Источник фото: телеканал «360»

Она также рассказал о состоянии девочки, о смерти которой потом сообщил СК.

«Пульс у нее был очень-очень слабеньким. У нее было предагональное состояние. Было много крови. Как медицинский работник могу сказать, что у нее была открытая черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Врачи скорой сразу же начали оказывать ей помощь и затем забрали на носилках в больницу». — рассказала аптекарь.

Альбина поделилась, что оказывать помощь пришлось и работникам детсада, и родителям, которые пришли забрать детей. Медикаменты и тонометры она и ее напарница брали из аптеки.

«Откачивали заведующую, которая очень сильно плакала, когда стало известно, что пострадавший ребенок умер. Мама погибшей девочки была не в состоянии что-то понимать. Она не могла даже номер телефона набрать, чтобы вызвать такси. Ее потом увезли на машине вместе с психологом в больницу, где находилась дочь», — добавила Чарказова.

Альбина призналась, что сама мать троих детей, и она очень тяжело пережила происшедшее.

«Сами отойти не можем, хотя целый день отработали», — сообщила Альбина.

Источник фото: телеканал «360»

Исполняющая обязанности заместителя директора краснодарского департамента образования Наталья Полякова сообщила «360», что администрация приносит свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

«Сегодня у нас произошла большая трагедия, погиб ребенок в детском саду. Приносим глубокие соболезнования всем родным и близким. Во время прогулки на ясельную группу упало дерево. В результате пострадали три человека. Один ребенок и воспитательница находятся на стационарном лечении, другой — погиб. У выживших стабильное состояние здоровья», — уточнила она.

Полякова отметила, что метеорологический прогноз не предвещал настолько сильных порывов ветра.

«Дерево также не относилось к категории трухлявых. Перед началом учебного года прошло обследование насаждений. Показать назвать причины трагедии мы не можем, но активно сотрудничаем со всеми органами», — подчеркнула представитель департамента.