Воспитательница краснодарского детсада стала фигурантом уголовного дела после гибели ребенка

В отношении заведующей детского сада в Краснодаре открыли уголовное дело. Ранее на территории дошкольного учреждения упало дерево и погиб ребенок.

«Сами отойти не можем». Что произошло в детсаду Краснодара Подробнее

Женщину подозревают в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть ребенка. Об этом сообщила пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

Утром 9 сентября воспитательница гуляла с детьми из ясельной группы на территории детского сада. В какой-то момент верхняя часть ствола дерева на игровой площадке упала на людей.

Дерево задело двух девочек и воспитательницу. Позже одна из малышек от полученных травм скончалась. Двое других пострадавших находятся в больницах. Им оказывается медицинская помощь.

«Заведующая дошкольного учреждения города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Следователи продолжают расследование дела. Его взял под свой личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.