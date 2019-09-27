Жительница Кубани убила возлюбленного и три дня жила с трупом

По версии следствия, вечером 22 сентября 54-летняя женщина и ее 65-летний сожитель выпивали в квартире. В какой-то момент между ними началась ссора, и тогда местная жительница схватила нож и убила мужчину.

Пострадавший скончался на месте, так как травмы оказались достаточно серьезными. Однако подозреваемая решила не звонить в скорую и полицию и три дня жила в одном доме с телом возлюбленного. Спустя время к ней в гости пришла знакомая, которая и увидела труп мужчины. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы.

По данным издания, возлюбленные поссорились на почве ревности. Накануне убийства мужчина уделял внимание другой женщине.